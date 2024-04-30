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Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Pansiyonda öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir" denildi.

Ardahan merkezde bulunan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrenci; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetler nedeniyle öğretmenleri nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede kan tahlili alınarak tedavileri yapılan öğrencilerin tamamı taburcu edilerek pansiyonlarına gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ardahan Valiliği konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada konunun yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkez Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 25 öğrencimiz; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetlerle öğretmenleri nezaretinde Ardahan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır.

'YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTE'

Pansiyonda öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmekte olup, konu yakından takip edilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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