Hırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler

24 Ocak 2024 09:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:29

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi, dün gece saatlerinde değişik bir hırsızlık olayına şahit oldu. 2 Şüpheli şahıs, yol üzerinden bir çöp kovası çaldı. Çaldıkları çöp kovasını beğenmeyen şüpheliler, bu sefer de yol üzerindeki başka bir çöp kovasını çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek kısa sürede bölgeden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor.