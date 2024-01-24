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Hırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Bursa'da 2 şüpheli, önce çöp kovası çaldı sonra beğenmedikleri çöp kovasını bir başka çöp kovasıyla değiştirdi. Şüpheliler daha sonra o bölgeden uzaklaştı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi, dün gece saatlerinde değişik bir hırsızlık olayına şahit oldu. 2 Şüpheli şahıs, yol üzerinden bir çöp kovası çaldı. Çaldıkları çöp kovasını beğenmeyen şüpheliler, bu sefer de yol üzerindeki başka bir çöp kovasını çaldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek kısa sürede bölgeden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor.