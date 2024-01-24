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    Hırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bursa'da 2 şüpheli, önce çöp kovası çaldı sonra beğenmedikleri çöp kovasını bir başka çöp kovasıyla değiştirdi. Şüpheliler daha sonra o bölgeden uzaklaştı.

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi, dün gece saatlerinde değişik bir hırsızlık olayına şahit oldu. 2 Şüpheli şahıs, yol üzerinden bir çöp kovası çaldı. Çaldıkları çöp kovasını beğenmeyen şüpheliler, bu sefer de yol üzerindeki başka bir çöp kovasını çaldı.

    Hırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek kısa sürede bölgeden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BursaHırsızlık
    Haberler > Güncel > Hırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler
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