Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > İstanbul'da taksilere zam! Kısa mesafe ücreti değişti

İstanbul'da taksilere zam! Kısa mesafe ücreti değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da taksilere zam! Kısa mesafe ücreti değişti
Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçerli olacak ulaşım tarifelerinin yeniden belirlenmesi için yapılan UKOME toplantısında taksiler için karar çıktı. Buna göre taksi indi-bindi ücreti 135 liradan 175 liraya yükseldi. Sarı taksinin saatlik ücreti ise 350 liradan 453,71 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

EN KISA MESAFE 175 LİRA OLDU

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretleri ise 135 liradan 175 liraya yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB Meclisi oy birliğiyle karar verdi: 23 taşınmaz SGK'ya devredildi - Güncel23 taşınmaz SGK'ya devredildiAK Partili milletvekili Rümeysa Kadak, dünyaca ünlü üniversitenin yüzü oldu - GüncelAK Partili vekil, dünyaca ünlü üniversitenin yüzü olduİzmir'de polis merkezine saldırı! Şehit ve yaralılar var - Güncelİzmir'de 2 şehit! Detaylar belli oluyorEski belediye başkanının koruması kayıp! Hafızasını kaybetmiş - GüncelEski belediye başkanının koruması kayıp! Hafızasını kaybetmişTürk dünyasının manevi başkenti! Türkistan - GüncelTürk dünyasının manevi başkenti! TürkistanNaci Görür deprem fırtınasının ardından o isimlere sitem etti: Meslektaşlarına laf çaktırıyor - GüncelDeprem fırtınasının ardından o isimlere sitem etti
Sonraki Haber Yükleniyor...