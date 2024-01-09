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    Kahramanmaraş'ta bir deprem daha | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Maraş depremlerinin ardından aralıksız sallanan deprem bölgesinde bir artçı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kahramanmaraş, büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD ise depremin Adana'da meydana geldiğini duyurdu.

    Kahramanmaraş&#039;ta bir deprem daha | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi. O günden bu yana deprem bölgesinde yaşanan artçılar hala devam ediyor.

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    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 12.14'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem 2.6 kilometre derinlikte kaydedildi.

    AFAD ise depremin merkez üssünün Adana Saimbeyli olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğündeki deprem 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

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    KahramanmaraşDepremAfadKandilli
    Haberler > Güncel > Kahramanmaraş'ta bir deprem daha | Son depremler
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