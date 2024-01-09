Kahramanmaraş'ta bir deprem daha | Son depremler

9 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 13:23

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi. O günden bu yana deprem bölgesinde yaşanan artçılar hala devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 12.14'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan deprem 2.6 kilometre derinlikte kaydedildi.

AFAD ise depremin merkez üssünün Adana Saimbeyli olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğündeki deprem 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.