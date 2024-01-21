Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kastamonu'da heyelan: İki ilçeyi birbirinden ayırdı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kastamonu'da yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapanınca ilçelerin bağlantısı kesildi.

    Kastamonu&#039;da heyelan: İki ilçeyi birbirinden ayırdı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğun yağış devam ediyor. Cide ilçesine bağlı Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında kalan Arap Deresi mevkiinde yoğun yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi.

    Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın yaşandığı bölgede Karayolları ekiplerinin moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KastamonuHeyelan
    Haberler > Güncel > Kastamonu'da heyelan: İki ilçeyi birbirinden ayırdı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 futbolcu yaralı - GüncelDiyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı:Göğsünden bıçaklanmıştı: İzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Güncelİzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktıYarıyıl tatili beklenen etkiyi vermedi! Turizmde işler kesat, umut yeni sezonda - GüncelTurizmde işler kesat, umut yeni sezondaBüyük vurgun! 100 kilogram insan saçı ele geçirildi, değeri tam 5 milyon TL - GüncelBüyük vurgun! 100 kilogram insan saçı ele geçirildi, değeri tam 5 milyon TLMilyonlarca öğrenci bu haberle bayram edecek! Takdir ve teşekkür alana 10 bin TL verilecek - GüncelMilyonlarca öğrenci bu haberle bayram edecek! Takdir ve teşekkür alana 10 bin TL verilecekAntalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu - GüncelAntalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulunduİSKİ paylaştı: Sağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyor - GüncelSağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyorİstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı - Güncelİstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldıParfüm sektöründe bile kullanılıyor: Balina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı - GüncelBalina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı1. sınıf öğrencisi karne hediyesini beğenmedi: Valiye verdiği tepki gülümsetti - Güncel1. sınıf öğrencisi karne hediyesini beğenmedi
    Sonraki Haber Yükleniyor...