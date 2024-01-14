Kocaeli'de alarma geçiren turuncu bulutlar

14 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 15:49

Kocaeli Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren ağır sanayi fabrikaları nedeniyle yaşanan ağır metal yoğunluğu çevre halkının sağlığını tehdit ederken bugün meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi.

ALARMA GEÇİREN TURUNCU DUMANLAR

Sızıntı sebebiyle gökyüzüne turuncu dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Fabrika ve çevresinde inceleme yapılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

FABRİKAYA 465 BİN LİRA PARA CEZASI

Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesinde kimyasal sızıntının meydana geldiği fabrikaya 465 bin 585 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dilovası ilçemiz sınırları içinde faaliyette bulunan bir fabrikanın bacasından farklı renkte salınımın mevcut olduğu ihbarının alınması üzerine Valimiz Seddar Yavuz’un talimat ve koordinesinde bölgeye AFAD, İtfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü teknik ekipleri yönlendirilmiştir.

Olay mahallinde teknik personeller tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda, firma tarafından üretilen tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu, tankta meydana gelen sızıntı üzerine firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çektirildiği tespit edilmiştir.

Meydana gelen olaydan etkilenen ve yaralanan vatandaşımız olmamakla birlikte, ilgili firmaya gerekli tebligat ve uyarılar yapılarak sebep olduğu kirlilikten dolayı 465 bin 585 TL idari para cezası uygulanmıştır."