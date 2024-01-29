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    • Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurular yarın sona eriyor

    Askeri kariyer yapmayı planlayan öğrenciler Milli Savunma Bakanlığı'nın sınavına gözlerini çevirdi. MSB de sosyal medya hesabından sınav başvurularının 30 Ocak'ta sona ereceğini bildiren bir video yayımladı. Videoda Murat Yıldırım ve Sarp Levendoğlu gibi isimler de yer aldı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Msb, Tsk, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular sona ermek üzere. MSB, sosyal medya hesabından askeri kariyer planlayan öğrencilere 'son gün' uyarısı yapan bir video hazırladı. 

    Paylaşımda, "Karada, denizde ve havada, her zaman her yerde, asil milletimizi düşmanlara karşı koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubaylarından biri olmak ister misin? Sen de şanlı ordumuzda yer almak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin en özel askerlerinden olmak istiyorsan başvurular 30 Ocak 2024 tarihinde sona eriyor." ifadelerine yer verildi. Videoda oyuncular Murat Yıldırım ve Sarp Levendoğlu da yer aldı. 

    Murat Yıldırım, "Genç arkadaşlarımız, sizlere sesleniyorum: Şanlı geçmiş, şererfli bir görev, saygın bir gelecek deyince benim aklıma TSK geliyor. Sen de öyle düşünüyorsan TSK'ya kahramanlar yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi sınavı seni bekliyor." şeklinde konuşurken Sarp Levendoğlu ise "Siz de şanlı ordumuzun şerefli bir mensubu olmak istiyorsanız 30 Ocak 2024'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvurunuzu yapın." diyerek öğrencilere son gün uyarısı yaptı. 

    MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    MSÜ sınavı için geç başvurular 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

    YKS BAŞVURUSU AYRINTISI

    2024-MSÜ’ye başvuran adayların, ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamaları’na katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvurularını yapmaları gerekiyor.

    Adayların; Harp Okulları için 2024-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’ye girmeleri, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye girmeleri gerektiği bilgisi de yayımlanan kılavuzda yer alıyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbTsk
    Haberler > Güncel > Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurular yarın sona eriyor
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