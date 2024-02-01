MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

MSB, Şubat, Mart ve Nisan 2024 askerlik yerlerini açıkladı. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şubat, Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.