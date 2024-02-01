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    • MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

    MSB, Şubat, Mart ve Nisan 2024 askerlik yerlerini açıkladı. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şubat, Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

    Açıklamada, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > MSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu
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