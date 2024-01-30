Soğuk ve kar yurdu terk ediyor: Sıcaklıklar 9 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre soğuk ve yağışlı hava bugün de yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Kurum, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 derece kadar altında seyredeceğini, Marmara'da ise kuvvetli rüzgar ve poyraz olacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen de iç kesimlere don ve buzlanma uyarısı verirken sıcaklıkların yarından itibaren 9 dereceye kadar çıkacağını, bir hafta yağışların olmayacağını söyledi.

Başta Marmara olmak üzere yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün İstanbul'da kar pek çok ilçede görülürken soğuk hava gece ve sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 'Yağışlar devam edecek mi?' sorusuna yanıt verdi. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Sıcaklıkların yükseleceğini söyleyen Şen, bir hafta yağış olmayacağını aktardı.

'SICAKLIKLAR 9 DERECEYE ÇIKACAK'

Şen, paylaşımında şunları yazdı:

Bugün Marmara Akdeniz Güneydoğu Anadolu yağış var.

Marmara da rüzgar poyrazdan kuvvetli yağış öğlene kadar KKY öğlen yağmura dönüyor. İç kesimlerde sabah ve gece don ve buzlanma var.

Doğu Akdenizde "Kıbrıs Alçak Basınç" merkezinin oluşturduğu yağış ve kuvvetli rüzgar etkili.

Bugün İstanbulda öğlene kadar yerel KKY öğlen yağmura dönüyor 5C. Kuzeyli rüzgarlar zamanla fırtına hızında. Önümüzdeki cuma günü önemsiz yağışın dışında 1 hafta yağış yok. Sıcaklık yarından itibaren 8-9 dereceye çıkacak.