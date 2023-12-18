Yalova'daki 4.1'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den ürküten deprem uyarısı: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

18 Aralık 2023 08:58 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 09:11

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün akşam gece saatlerinde meydana gelen merkez üssü Yalova-Çınarcık olarak açıklanan 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbulluların yüreklerini ağızlarına getirdi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar ‘Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul’da hangi bölgeler deprem riskinde?’ sorularını araştırırken Prof. Dr. Naci Görür’den yeni bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür ‘Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor’ diyerek korkutan gerçeği açıkladı.

İSTANBUL ŞİDDETLİ SALLANDI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den flaş bir uyarıda bulundu.

NACİ GÖRÜR’DEN KRİTİK UYARI: MARMARA’DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR

Deprem sonrası milyonlarca kişi internet tarayıcılarında ‘İstanbul depremi ne zaman olacak? Hangi bölgelerde deprem bekleniyor?’ sorularını araştırmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler, ilçeler

1. Beşiktaş,

2. Ortaköy Dereboyu,

3. İstinye çukuru,

4. Tarabya çukuru,

5. Üsküdar çukuru,

6. Beylerbeyi çukuru,

7. Küçüksu çukuru,

8. Paşabahçe-Beykoz çukuru,

9. Topkapı,

10. Bakırköy,

11. Bahçelievler,

12. Merter,

13. Şirinevler (bir kısmı),

14. Halkalı,

15. Nakkaşdere,

16. Esenkent,

17. Ömerli,

18. Büyükçekmece,

19. Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

20. Selimpaşa,

21. Silivri,

22. Çanta,

23. Gümüşyaka,

24. Kavaklı,

25. Yakuplu,

26. Esenyurt,

27. Avcılar,

28. Ambarlı,

29. Firuzköy,

30. Küçükçekmece,

31. Florya, Yeşilköy,

32. Ataköy ve Zeytinburnu,

33. Çayırbaşı çukuru,

34. Karaköy, Tophane,

35. Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

36. Eyüp,

37. Alibeyköy,

38. Sütlüce,

39. Balat,

40. Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

41. Kadıköy (Kurbağalıdere),

42. Moda (denize bakan kısmı),

43. Küçükyalı,

44. Kartal (Rahmanlar bölümü),

45. Tuzla (dere kısmı),

46. Dilovası,

47. Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).