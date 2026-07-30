Reklamlarla ilgili yeni yasaklar 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Astrolog ve medyum hizmetleri ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamlar için kapsam genişletilirken, tüketicinin korunması hedefleniyor.

1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

ARTIK YASAK

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

1 Ağustos'ta başlıyor! İnternette o reklamlar artık yasak

Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

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