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1 haftadır haber alınamıyordu, kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1 haftadır haber alınamıyordu, kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu’da apartmandan yayılan kötü kokuları fark eden vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, 1 haftadır haber alınamayan şahsın cesedini buldu.

Reşadiye Mahallesi Site Özer Sokak (Balat mevkii) üzerinde telefonla ulaşamadığı kiracısı İzzet Öztaş’ı ziyarete gelen ev sahibi, apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdivenli araç desteğiyle balkondan ikamete giren ekipler, evde yalnız yaşayan İzzet Öztaş’ı odasında yerde hareketsiz vaziyette buldu.

HAYATINI KAYBETMİŞ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Öztaş’ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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