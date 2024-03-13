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10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için camdan atladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen bir ilkokul öğrencisi yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı. Küçük çocuk aracın altında 6 metre sürüklenirken ona yardım etmek isteyen bir vatandaşın evinin camından atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, H.D. isimli bir vatandaşın kullandığı otomobil ilkokul öğrencisi Aynur Ü.'ye (10) yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çocuk aracın altında yaklaşık 6 metre sürüklenirken, yardımına çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Aynur Ü., vatandaşların yardımıyla otomobilin kaldırılmasıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuk yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için camdan atladı - 1. Resim

YARDIM ETMEK İÇİN CAMDAN ATLADI

Kazanın yaşandığı yere yakın bir evde yaşayan vatandaş ise camdan atlayarak çocuğun yardımına koştuğu görüldü. Küçük çocuğun Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken sürücü H.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için camdan atladı - 2. Resim

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anını anlatan esnaf Mehmet Erdemoğlu, "Sokağımızın genel sorunları, okulumuzun giriş ve çıkışlarında çok yoğun olması. Bu yolun okul saatlerinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Okul saati çok trafik oluyor, çocuklar güvenli bir şekilde okula gidemiyor.

10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için camdan atladı - 3. Resim

Bizim isteğimiz okul çevresine güvenlik kamerası ve okul saatlerinde bu yolun trafiğe kapatılması. Kazada da otomobil yukarı doğru hareket ediyor. Çocuğun annesi sanırım aşağıda bırakıyor çocuğunu. Çocukta yoldan giderken, aniden otomobilin önüne atlıyor. Bayan sürücü de refleks ile gaza basıyor. Sokak sakinleri o sesle camdan atlayarak yardıma koşuyor" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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