100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 100 yıl hapis cezası bulunan firari, emniyet ekiplerinin operasyonuyla Keçiören'de saklandığı evde gardırobun üzerinde yakalandı. Firari, adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi V.K. için harekete geçti.
Firarinin Keçiören'de saklandığını tespit eden ekipler, söz konusu eve düzenlediği operasyonda V.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Evde bulunan gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalanan şahsın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.