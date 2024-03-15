Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı

100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da 100 yıl hapis cezası bulunan firari, emniyet ekiplerinin operasyonuyla Keçiören'de saklandığı evde gardırobun üzerinde yakalandı. Firari, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi V.K. için harekete geçti.

Firarinin Keçiören'de saklandığını tespit eden ekipler, söz konusu eve düzenlediği operasyonda V.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Evde bulunan gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalanan şahsın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde - GündemDumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde9 milyonluk vurgun! Koltuk değnekli dolandırıcı tapuda suçüstü yakalandı - Gündem9 milyonluk vurgun! Tapuda suçüstü yakalandılarİstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi - GündemRamazanda sucuk yapıp piyasaya süreceklerdiBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırında - GündemBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırındaBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı - GündemBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardıFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi hayatını kaybetti - GündemFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi öldüCinayet zanlısı olarak yurt dışına kaçtı, damat olarak döndü: Bir gün olsun tutuklanmadı - GündemCinayet zanlısı olarak kaçtı, damat olarak döndüAcılı anne, Eylem Tok'un New York’taki fotoğraflarının ardından konuştu: O sırıtışları görünce içim cız etti - GündemAcılı anne o fotoğrafların ardından ilk kez konuştu!Türk Yıldızları uçağı düşmüştü: Konya şehidine son görev - GündemTürk Yıldızları uçağı düşmüştü: Konya şehidine son görevİstanbul barajlarına yağış dopingi! Doluluk oranlarında rekor artış - Gündemİstanbul barajlarına yağış dopingi
Sonraki Haber Yükleniyor...