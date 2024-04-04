29 canın gittiği gece kulübünde ihmaller zinciri... Felaket göz göre göre gelmiş

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi can verirken, olayla ilgili 9 kişi de gözaltına alındı. Diğer yandan felaketi getiren ihmaller zinciri de bir bir ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Felaket ülke gündemine bomba gibi düşerken, akıllarda ise birçok soru işareti oluştu. Soruşturma kapsamında 9 yetkili gözaltına alındı. Faciayı getiren ihmaller zinciri ise adım adım ortaya çıktı.

SİNEMA SALONU OLARAK GÖRÜNÜYOR

Hürriyet'in haberine göre ilk olarak mekanın ruhsatındaki bilgilerin yanlışlığı dikkat çekiyor. Eğlence mekânının ilk ruhsatı 1987 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından diskotek olarak verilmiş, binanın yapılışında o kat sinema salonu olarak yer alıyor. Binanın giriş ve çıkışı arkadaki kapıdan sağlanırken eksi 2’nci katta ise hiçbir çıkış kapısı bulunmuyordu.

BELEDİYE, İTFAİYE RAPORU OLMADAN RUHSAT ONAYI VERMİŞ

Diğer bir ihmal ise işletmeyle ilgili son itfaiye raporunun 2006 yılında alınması oldu. İşletme sahipleri ruhsat değiştirmek için İBB'ye başvurdu ancak eksiklikler tespit edildi. Mekan sahipleri de bu nedenle ruhsatı yenilemeden faaliyete devam etti. 2018 yılında ise Beşiktaş Belediyesi'ne başvuruldu, belediye ruhsatı İBB İtfaiyesi'nin raporu olmadan onaylayıp çıkarttırdı.

YANMAZ MALZEME KULLANILMAMIŞ

Öte yandan yüksek ses müziğin dışarı çıkmaması için duvarlar kolay yanabilen yalıtım malzemeleriyle kaplıydı. Halbuki bu bölümlerin üstlerinin yanmaz malzeme ile kaplanmış olması gerekiyordu. Diğer yandan yangın söndürme sistemi de devreye girmedi.