34 derece sıcaklığı gören Hatay'da sokaklar boş kaldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Sıcak hava dalgası altındaki Hatay'da yaşayanlar 34 derece ile mücadele ediyor. Bunaltıcı sıcakların bastırmasıyla, Hatay sokaklarındaki boşluk dikkat çekti.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Hatay'ı da derinden etkiledi. Bunaltıcı sıcaklardan dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.
HATAY SICAĞI SOKAKTA KİMSEYİ BIRAKMADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sıcak havalarda dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda sakinlik gözlemlendi.
Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı