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34 derece sıcaklığı gören Hatay'da sokaklar boş kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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34 derece sıcaklığı gören Hatay&#039;da sokaklar boş kaldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak hava dalgası altındaki Hatay'da yaşayanlar 34 derece ile mücadele ediyor. Bunaltıcı sıcakların bastırmasıyla, Hatay sokaklarındaki boşluk dikkat çekti.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Hatay'ı da derinden etkiledi. Bunaltıcı sıcaklardan dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi.

34 derece sıcaklığı gören Hatay'da sokaklar boş kaldı - 1. Resim

HATAY SICAĞI SOKAKTA KİMSEYİ BIRAKMADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sıcak havalarda dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Hatay'da da yüzde 65'i aşan nem oranı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

34 derece sıcaklığı gören Hatay'da sokaklar boş kaldı - 2. Resim

Bunaltıcı havanın etkisiyle merkez Antakya ilçesindeki sokaklarda sakinlik gözlemlendi.

Pazar gününü parklarda değerlendiren bazı vatandaşlar, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

34 derece sıcaklığı gören Hatay'da sokaklar boş kaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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