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İstanbul için tarih belli oldu! Daha da sıcak olacak...

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İstanbul için tarih belli oldu! Daha da sıcak olacak...

Gündem Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün başta Ankara olmak üzere pek çok kente sağanak uyarısı vermesi sonrası başkent bugün kabusu yaşadı. Yollar ve caddeler göle dönerken yeni haftanın meteorolojik göstergeleri merak edildi. Uzman isim Orhan Şen, salı gününden itibaren Batı bölgelerde aşırı sıcakların etkili olacağını, özellikle çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde 40 derecenin üzerinde sıcaklıkların hakim olacağını söyleyip "Kendinizi koruyun" dedi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 

Uyarılar sonrası Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. 

İstanbul için tarih belli oldu! Daha da sıcak olacak... - 1. Resim

SAĞANAK AYAŞ İLÇESİNE GİRİŞİ KAPATTI

Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilçesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.

İstanbul için tarih belli oldu! Daha da sıcak olacak... - 2. Resim

METRO İSTASYONLARI GÖLE DÖNDÜ

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı. Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. 

İstanbul için tarih belli oldu! Daha da sıcak olacak... - 3. Resim

ORHAN ŞEN: KENDİNİZİ KORUYUN

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yeni hafta için uyarılarını paylaştı. Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların yeniden geleceğini söyleyip şunları kaydetti:

İstanbul 30, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25, İzmir 36, Antalya sağanak yağışlı 38, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27, Urfa 40 derece.

40 DERECEYİ AŞACAK

Salı gününden itibaren Batı bölgelere aşırı sıcaklar geliyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe günleri Marmara-Ege-Batı Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olacak. İstanbul dahil 35 ve 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.



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