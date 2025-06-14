36 ülkeye vize kısıtlaması! Türkiye listede mi?

Trump yönetimi, 36 ülkeyi daha kapsayacak şekilde seyahat yasağını genişletmeyi planlıyor. Mısır ve Cibuti gibi stratejik ortaklar da dahil 25 Afrika ülkesiyle birlikte Karayipler ve Asya-Pasifik ülkeleri yeni yasak listesinde yer alıyor. Türkiye'nin ise bu listede olup olmadığı merak edildi.

The Washington Post tarafından incelenen ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait bir nota göre, Trump yönetimi bu ayın başlarında ilan ettiği seyahat yasağını önemli ölçüde genişletmeyi değerlendiriyor.

VİZE KISITLAMALARI GELİYOR

Yeni plan, 36 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları veya giriş yasaklarını içerebilir.

Söz konusu ülkeler arasında, Mısır ve Cibuti gibi ABD’nin önemli Afrika’daki ortaklarının da dahil olduğu 25 Afrika ülkesi, Karayipler, Orta Asya ve bazı Pasifik adası ülkeleri bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya dair iç görüşmeler hakkında yorum yapmadı. Beyaz Saray ise henüz bir cevap vermedi.

SEYAHAT YASAĞINDA YENİ GENİŞLEME

Bu hamle, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarında daha da sertleştiğini gösteriyor. Not, Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalandı ve ABD diplomatlarına gönderildi. Belgeye göre, adı geçen ülkelerin hükümetlerine yeni kriterleri karşılamaları için 60 günlük bir süre tanındı. Ülkelerden, Çarşamba günü sabah 8’e kadar bu şartları yerine getirmek için bir eylem planı sunmaları istendi.

Notta, birçok ülkenin güvenilir kimlik belgeleri sağlayabilecek yetkin bir merkezi yönetimden yoksun olduğu veya ciddi yolsuzluk sorunları yaşadığı belirtildi. Bazı ülkelerden gelen kişilerin ABD’de vize sürelerini aşıp yasa dışı şekilde kaldığı vurgulandı.

Ayrıca, ikamet şartı olmadan para karşılığı vatandaşlık veren ülkeler, ve vatandaşlarının ABD’de “Yahudi karşıtı ve Amerikan karşıtı” faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen ülkeler de listeye dahil edildi. Öte yandan, ABD’den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeye istekli olan ülkelerin bu şartları hafifletebileceği ifade edildi.

KAPSAMA ALINAN ÜLKELER

Yeni kısıtlama kapsamında değerlendirmeye alınan ülkeler şunlar:

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cape Verde, Kamboçya, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Etiyopya, Mısır, Gabon, Gambiya, Gana, Kırgızistan, Liberya, Malavi, Moritanya, Nijer, Nijerya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve.

Bu liste, Trump’ın 4 Haziran’da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle seyahati tamamen yasaklanan ülkelere eklenecek. O kararnameyle Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi tamamen yasaklanmıştı.

Ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela için de kısmi kısıtlamalar getirilmişti.