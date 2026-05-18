4 silah ve 8 şarjörle teröristleri engellemiş! Polisin ifadesi ortaya çıktı! İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırıda yeni detaylar
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısında teröristleri etkisiz hale getiren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. 4 silah ve 8 şarjörle teröristleri durdurduğunu belirten polis “İner inmez ateş etmeye başladım. Komiserimiz de vurulmuştu. Bana ‘3 kişiler’ dedi. Arkadaşım vuruldu. Mermim bitince meslektaşlarımdan tabanca aldım” dedi.
- Saldırganlar uzun namlulu silahlarla polis noktasına ateş açtı.
- Polis memuru, muhtemel bir katliamı 4 silah ve 8 şarjörle engellediğini belirtti.
- Çatışmada saldırganların birbirlerine de ateş ettiği ortaya çıktı.
- Etkisiz hale getirilen saldırganlardan Yunus E. S.'nin bir terör örgütüyle irtibatlı olduğu, Onur Ç. ve Enes Ç.'nin ise kardeş olduğu belirlendi.
- Teröristlerin saldırı öncesinde bölgede birden fazla keşif yaptığı saptandı.
İstanbul Levent’te İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısında saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de yaralanmıştı.
4 SİLAH 8 ŞARJÖRLE ENGELLEMİŞ
9 kişinin tutuklandığı Levent’teki terör saldırısında teröristleri etkisiz hale getiren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Kanal D Haber’de yer alan habere göre polis memuru muhtemel bir katliamı 4 silah 8 şarjörle engelledi.
“İNER İNMEZ ATEŞ ETMEYE BAŞLADIM”
Polis memuru o anları şöyle anlattı:
Şüpheli 100 metre ilerideki çevik kuvvet aracına doğru uzun namlulu silahlarla ateş ediyordu. Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. İner inmez ateş etmeye başladım. Şüpheli vuruldu yere düştü. Komiserimiz de vurulmuştu. Bana ‘3 kişiler’ dedi. Ekip arkadaşımla birlikte hareket ettik arkadaşım vuruldu. Mermim bitince meslektaşlarımdan tabanca aldım. 3’üncü şahsı vurdum.
Öte yandan yaşanan çatışmada teröristlerin birbirlerine de ateş ettikleri ortaya çıktı.
Beşiktaş’taki terör saldırısında 12 gözaltı! Birden fazla keşif yapmışlar, hain planı teröristin eşi de biliyormuş
NELER OLMUŞTU?
Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.
Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.
İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma: 2 polis yaralı, 3 terörist etkisiz hale getirildi
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri de belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklandı.
BİRDEN FAZLA KEŞİF
Yapılan çalışmalarda, teröristlerin kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, saldırı öncesinde farklı bir araçla bölgede birden fazla keşif yaptıkları belirlendi.