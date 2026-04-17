Okullardaki rehber öğretmenler isyan etti. Herkesin her şeyin farkında olduğunu ama kimsenin sorumluluk almadığını dile getiren rehber öğretmenler; "500 öğrenciye bir rehber öğretmen. Bu şartlarda sağlıklı bir müdahale süreci yürütmenin imkânsız. Bildirim yaptığımızda tehdit ediliyoruz. Aile karşısında da, idare karşısında da yalnız bırakılıyoruz" dedi.

Mahmut ÖZAY - Türkiye’de okullarda artan şiddet ve tehditler, rehber öğretmenlerin çarpıcı açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Gazetemize konuşan rehber öğretmenler, eğitim sisteminde rehberlik hizmetlerinin yalnızlık, çaresizlik ve tıkanmışlık noktasına geldiğini vurguladı. Öğrencilerde ciddi bir gerçeklik algısı kaybı yaşandığını belirten öğretmenler, tehditlerin ilkokul seviyesine indiğine dikkat çekti. “İkinci sınıf öğrencileri bile ‘Seni okulda vururum’ ya da 'Okuldan atıracağım' diyebiliyor” diyen öğretmenler, şiddetin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, velilerin de öğretmenleri hedef aldığını ifade etti.

SÜREÇ TIKANMIŞ DURUMDA

Bildirim mekanizmalarının işlemediğini söyleyen rehber öğretmenler, “Bir olayı bildirdiğimizde sonunda hapis korkusuyla yaşayan biz oluyoruz” dedi. Okul çıkışlarında dahi tehdit edildiklerini belirten öğretmenler, saatlerce ailelerle görüşmelerine rağmen çoğu zaman sonuç alamadıklarını kaydetti. “Çocuk intihar riski taşıyor diyoruz ama RAM’a sevk veli onayı olmadığı için yapılamıyor” sözleriyle sürecin tıkandığını anlattı.

"BİZ BU KONUDA YALNIZIZ"

Uyuşturucu riski taşıyan öğrenciler için bile sonuç alınamadığını vurgulayan öğretmenler, MEB sistemine yapılan bildirimlere rağmen ailelere ulaşılamadığını, sorumluluğun kabul edilmediğini dile getirdi.

500 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor! “Sistem tıkandı, yalnız bırakıldık”

Rehberlik hizmetlerindeki yükü rakamlarla özetleyen öğretmenler, 500 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü belirtti. Bu koşullarda sağlıklı müdahalenin mümkün olmadığını ifade eden öğretmenler, idarenin de çoğu zaman öğretmenin arkasında durmadığını söyledi. “Biz bu konularda yalnızız” diyen rehber öğretmenler, “Sistemin mutfağı yanıyor. Bildirim yaptığımızda tehdit ediliyoruz, aile ve idare karşısında yalnız bırakılıyoruz” sözleriyle isyanını dile getirdi.



