Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda ekip destek veriyor. Kaptanpaşa Mahallesi’nde birçok adreste ekiplerin aramaları sürüyor.