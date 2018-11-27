Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda ekip destek veriyor. Kaptanpaşa Mahallesi’nde birçok adreste ekiplerin aramaları sürüyor.
Beyoğlu’nda narkotik operasyonu
27.11.2018 - 16:41 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda operasyon düzenliyor.
Etiketler : Beyoğlu,
590688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590688.aspx
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