Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Çavuşoğlu, FETÖ elebaşının iadesi konusunda yaptıkları her görüşmede muhataplarına hatırlatmada bulunduklarını söyledi. Bunu sadece FETÖ elebaşı için değil, 84 kişi hakkında da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Arjantin’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hususu gündeme getirdiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Başkan Trump, özellikle terörist başının (Fetullah Gülen) iadesiyle ilgili ‘bir çalışma yapıyoruz’ dedi. Biz çıkıp, bunu sevinçle karşılayıp ortada falan oynamadık. FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI’ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla ‘Amerika’daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı’ dediler.”

ESAD’LA İLGİLİ SÖZLERİ…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilgili önceki günkü sözleriyle ilgili de şunları ifade etti: “Biz hiçbir zaman, ‘Esad’ın yaptıklarını tasvip ettik’ demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; ‘adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?’ Verdiğim cevap, ‘Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir’ oldu. ‘Esad ile çalışacağız’ ya da ‘Esad’ı tasvip ediyoruz’ anlamında söylemedim.”