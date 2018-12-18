Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla kazandı. Mansur Yavaş ilk açıklamasında, "Şahsımı layık gören Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkürler. Bu güveni taçlandırmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama;

"Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.

Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."