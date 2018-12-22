Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’dan yola çıkan çok sayıda askeri malzeme taşıyan araç ve komando birlikleri, Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. 100’e yakın askeri aracın bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.