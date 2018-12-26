Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında bu sabah İstanbul’dan, Nevşehir’e uçacak olan TK 2007 sefer sayılı uçak iptal edildiği öğrenildi.
Kapadokya Havalimanında uçuşlar iptal edildi
26.12.2018 - 09:31 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle Kapadokya Havalimanında uçuşlar iptal edildi.
Etiketler : kar,nevşehir,kapadokya,haberler,
595251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595251.aspx
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