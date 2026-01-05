Soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Van’da meydana gelen çığ sonrasında, AFAD ve ilgili kurumlar sahada incelemede bulundu. Çığ felaketine karşı alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afeti, yürekleri ağza getirmişti. Yaşanan felaket sonrasında afetin etkili olduğu bölgelerde saha incelemeleri yapıldı. Saha çalışmaları kapsamında çığdan etkilenen bölgelerde mevcut durum değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler ele alındı.

ÇIĞ ALANI İNCELENDİ

İncelemelerde; ulaşım, yerleşim alanları ve altyapı üzerinde oluşabilecek muhtemel riskler değerlendirildi. Sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonu gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin hızlı şekilde devreye alınacağı belirtildi.

Aynı zamanda gerekli önleyici ve iyileştirici çalışmaların planlandığı ifade edildi. İncelemelerde AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Emrah Çetin ve Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç yer aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, afet risklerinin azaltılması ve benzer olayların yaşanmaması amacıyla aralıksız devam edeceği mesajı verildi.

6 GÜN ÖNCE ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ

Van-Çatak yolu, 6 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapanmıştı. İlçede risk altındaki 22 ev boşaltılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol, geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açılarak güzergâhta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştı.

