6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mart 2024 10:11 - Güncelleme: 29 Mart 2024 10:17 - Güncelleme:

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.