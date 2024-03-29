6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı