Milli Savunma Bakanlığı: En az 7 terörist etkisiz hale getirildi
01.02.2019 - 20:08 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde, icra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
601758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601758.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER