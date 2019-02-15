Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Sevil’imde ifadeleri alınan zanlılardan T.K. ve İ.E. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.