ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin  yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda sınava girişte  geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını  sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla 2019  yılından itibaren Başkanlığımızca basılı ortamda uygulanan tüm sınavlarda  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği  içerisinde sınav yapılacak merkezlerdeki nüfus müdürlükleri sınav günü açık  tutulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS'yi kapsayan uygulamanın adayların  sınava girişte kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla  genişletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak  nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından  adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü  açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından,  'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak  adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus  cüzdanında fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf  bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karedkodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınavlara  girebileceklerdir."

ÖSYM'nin açıklamasında ayrıca 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay  Eleme Sınavı ile 24 Şubat'ta uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı  (2019-TUS 1. Dönem) veya Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma  Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için açık  tutulacak il, ilçe nüfus müdürlüklerinin adresi ve açık olduğu saatler de  paylaşıldı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, İzmir'in Bornova,  İstanbul'un Maltepe, Üsküdar, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde 07.00-10.00  saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Adayların yanlarında ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesi  ve en az bir fotoğraf bulundurması gerekiyor.