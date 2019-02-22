Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı
22.02.2019 - 06:32 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Prof. Dr. Vedat Bilgin,
606277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606277.aspx
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