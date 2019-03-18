Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

YENİ ZELANDA'DAKİ MÜSLÜMANLARA TERÖR SALDIRISI

Bu olay bireysel değil, örgütlü bir olaydır. 50 insan ibadet esnasındayken şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere müsaade etmedik. Her türlü tedbiri aldık.

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi Bu kabul edilebilir mi?

Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFRİN MESAJI

Bize stratejik ortak olarak gözükenler, karşımızdakilere destek veriyorsa da orada Mehmetçiğimizle ve Özgür Suriye Ordusu ile mücadele ettik. Tünellerin içine ameliyathaneler kurdular. Askerimiz bunları yakaladı, başlarına geçirdi. Özgür Suriye Ordusu Mehmetçiğimizin çok büyük yükünü hafifletti.

23 bin TIR, Amerika buraya silah yığdı. Tanklar var, mermisi var. Maliyeti onların çok yüksek. Biz çok daha düşük maliyeti ile Afrin Zaferi'ni ilan ettik. Farkımız bu. Bu zaferi yazan Mehmetçiklerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır.

BEKA MESELESİ

Ana muhalefet ve diğerleri beka meselesi yok derken YPG'nin terör koridoru olarak ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? Ve buradan Kilis'e Urfa'ya roketlerle yapılan saldırılar bizim beka meselemiz değil mi? Bunları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara hoş geldiniz mi diyeceğiniz?

Bay Kemal'in keyfi yerinde. Niye? Oradan atılsa bombalar falan benim için diyor YPG bize saldıracak mı? Gözü var ama görmüyor dili var ama söylemiyor. Ve bütün bunlarla beraber şu anda biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan biz harekat gerçekleştirmemiş olsaydık bizim güneyimiz teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı.

Şimdi burada ben meydanlarda dev ekranlara bazılarını getiriyorum. Çok açık ve net. Bir kadın var 'biz sırtımızı YPG'ye dayadık' diyor. Bu çok manidardır. İlginç olan şey şu ben de orada milletimize Allah'a sırtımı dayadık diyorum. Şimdi bunlar beka meselesi olmaz mı? Bir diğeri savaş çağrısı yapıyor. Bu yasal olarak kesin suçtur. Savaş kapıdaysa hadi buyurun topunuz gelin. Biz sizin inlerinize gireceğiz dedik. İnlerine girdik.

Öbürü kalkıyor Kandil'den mesaj veriyor. Oylar diyor kesinlikle şuraya. Bakıyorsun bir tane milletvekilleri temeli olmayan bir adam; O da kalkıyor diyor ki Kürdistan'da oylar HDP'ye batıda biz AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Nerede var Kürdistan. Irak'ın Kuzeyinde var. Çok seviyorsan git orada yaşa. Bunların hepsi bir bölücü harekettir. Arkalarında terör örgütü var. Bunlara da tabii 31 Mart'ta benim milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracaktır. Benim rabiamız dediğimiz konu bu.

BUNUN ARKASINDA ÇOK CİDDİ BİR KURUL VAR

Bu manifesto denilen, adam gündemimize nasıl oturdu? Böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Batının neden sesi çıkmıyor? Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp vermişler. Benim ülkemin adı geçiyor, şahsımla ilgili benim de adım geçiyor. Ayasofya sanki emanetmiş de geri alacaklar!

İsmini vermeyeceğim Sultanahmet'te bir cuma namazındaydık. Bir hocamız cumadan sonra yanımıza gelen bir genç o zaman başbakanım, tokatlaştıktan sonra başbakanım dedi ne olur Ayasofya'yı açalım. Hocamız da yanımızda duruyor. Burayı bir dolduralım dedi orayı da düşünürüz. Türkiye, Büyük Çamlıca camisini yaptı. 30 bin kişiyi alıyor şu anda.

İslam dünyasının yükünü çekiyoruz. Nerede ne oluyor ne olabilir bunun hepsini düşünmemiz gerekiyor.

AP'YE SERT TEPKİ: BİZİ BAĞLAYICI DURUM YOK

Bir defa her şeyden önce şunu görmemiz lazım. Belli bir merkez derken zaten çok net kendini ortaya koyuyor. İsrail malum siyonizmin beşiği ve bu siyonizmin beşiği İsrail'de şu anda seçim var. Konsantinopol ifadesi durup dururken söylenecek bir şey değil. AP'nin aldığı kararların bizi bağlayacağı hiçbir durum yok. Onlar kendileri çalıp kendilerini oynuyorlar. Bizimle müzakereleri durdursalar. Yapmazlar, yapamazlar. Çünkü Türkiye'ye bunların da ihtiyacı var. Yine bu alanda da birçok bildiğimiz şey var. Zamanında kullanırsak değeri var.

Dışişleri Bakanımız oradaki toplantıda gerekli açıklamaları yaptığı gibi orada hepsine cevabını verdi. Bunlar dürüst değil, samimi değil. Şunu unutmayacağız biz Müslümanız, bunlar ise islam düşmanı. İslam dünyasına bakın ses çıkıyor mu, çıkmıyor! Bunlar petrolün şımarık çocukları. Biz şu anda teknolojimizle, sanayimizle ne yapıyorsak onlarla ayaktayız.