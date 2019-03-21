Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Türkiye, geçtiğimiz yıl 83 ülkeden 597 suçlunun iadesini istedi. Bunların 359’u terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C, 238’i adi suç kapsamında. Türkiye’nin en fazla iade talebinde bulunduğu ülkelerin başında 69 kişi ile ABD geliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer örgüt mensuplarının bulunduğu ABD’de, örgüte yönelik FBI tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor. ABD’nin ardından ikinci sırada olan Almanya’dan ise 58 suçlunun iadesi talep edildi. Ancak Almanya sadece terör suçu kapsamı dışındaki 5 kişiyi iade etti.

ALMANYA’YI GÜRCİSTAN TAKİP ETTİ

Türkiye, Gürcistan’dan 42, Belçika’dan 29, Yunanistan’dan 26, Fransa’dan 22, Hollanda’dan 19, Suudi Arabistan’dan 20, KKTC’den 16, İngiltere, Makedonya, Azerbaycan ve İsviçre’den 15’er, İspanya’dan 11, Moldova, Polonya ve Ukrayna’dan 9’ar, Bulgaristan, Pakistan ve Güney Afrika’dan 8’er, Çin’den 7, Nijerya’dan 6, Tayland’dan 5, Bosna-Hersek, Rusya ve Mısır’dan da 4’er suçlunun iadesini istedi.

TÜRKİYE’YE 60 İADE TALEBİ

2018 yılında Türkiye’nin iade taleplerinden sadece 64’ü kabul edildi. Ancak 22 ülkeden iadesi sağlananlardan sadece 2’sinin terör suçu kapsamında olması dikkat çekti. Geriye kalan 62 kişi ise adi suçlar kapsamında. İstatistikler, FETÖ mensuplarının bulunduğu ülkeler başta olmak üzere çoğu ülkenin terör suçlusunu iade etmekten kaçındığını gösteriyor. Türkiye’ye Gürcistan’dan 10, KKTC, Hollanda ve Bulgaristan’dan 6’şar, Azerbaycan’dan 5, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Moldova’dan 3’er ve Macaristan’dan da 2 kişi iade edildi. Bu arada 19 ülkeden Türkiye’ye 60 iade talebi geldi. Bunların 13’ü terör, 47’si ise adi suçlar kapsamında bulunuyor. Türkiye bunlardan sadece 10’unun iadesini sağladı.