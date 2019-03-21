Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt - Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi'ne indi. Beyazıt Meydanı'nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.