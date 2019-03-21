Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl ve ilçelerde halkla temas ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlıkla ilgili yatırımlar ve gençlerimizle buluşma imkanı elde ettik. Halkımız içten, samimi ve güler yüzlü. Halkımızla temas etmekten ayrı bir enerji alıyoruz. Her ilimizin ayrı bir tadı ve özelliği var. Bu manada Şırnak'tan Ege'ye kadar, Karadeniz'e ve Akdeniz'e kadar gittiğimiz her yerde halkımızın ev sahipliği konukseverliği bizi ayrıca heyecanlandırıyor ve duygulandırıyor." diye konuştu.

Seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 27 martta, 1994 yılında çıkılan yerel yönetim hamlesi, yerel yönetimle ilgili yeni bir anlayışın gerçekten halkımızı bu manada mutlu kıldığını görüyoruz. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'mızın adaylarını büyük bir heyecanla desteklediğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok güzel birtakım izlenimlerle ayrıldım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan çukur siyasetinin halkımızda bıraktığı derin izleri ve artık bunlardan kurtulma yönündeki kararlığı ve inancı gördük. 31 Mart'ta doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin yerel yönetimlerdeki o hizmet anlayışını daha da yukarılara taşıma inancını, heyecanını ve kararlığını görüyoruz."

Talepler ve ihtiyaçlar

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim gezilerinde çeşitli taleplerle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz semt sahalarımız var. Futbol, basketbol ve voleyboldan oluşuyor. Onlar çok güzel bir ilgi uyandırıyor. Gençlerin, çocukların ve kızlarımızın o sahalara gidip talepleri bizi mutlu ediyor. Talep olan her yere yapmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç buluşması gibi oluyor." ifadelerini kullandı.

Gittikleri yerlerdeki halkla hasbihal ortamları bulduklarını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek kadın, gerek gençler. Onları dinlemeyi önemsiyoruz. Başkan adaylarımızla beraber, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bugüne kadar ki yatırımlarımızın analizini yapıyoruz. Bundan sonraki planlarımızın, onların o katkılarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yönetişim uyguluyoruz. Cumhur İttifakı'nın hakikaten ciddi bir potansiyelinin seçimde ortaya çıkacağına inanıyoruz."

"Önceki dönemlere göre genç bir milli takımımız var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iyi bir sinerji yakaladığını ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesini değerlendiren Kasapoğlu, "Şenol Güneş hocamız başladı. 1 Haziran itibarıyla tam olarak başlayacak. Şu an ilgili maçlarda görevli. Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Bunu gözlemledik. Hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. İnşallah takımımızın önümüzdeki maçları güzel şekilde, galip gelerek atlatacağına inanıyorum." dedi.

Futbolcuların dinamizme sahip olmasının ve Şenol Güneş'in hem geçmişteki milli takım başarıları hem de Beşiktaş'ta elde ettiklerinin önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Milli takım adına, yarınlar adına çok ümitli olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün gördüğümüz tablo da zaten bunu pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Milli takımda gençleştirme çalışmalarının da olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Önceki dönemlere göre genç bir milli takımımız var. Bu da bir heyecan ve dinamizm katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu her alanda geçerli, sporda da geçerli. Sporun her branşında bu avantajımız var. Ben Türk futbolunun daha ciddi bir şekilde, daha motive olarak, daha pozitif yönde geliştiğine, dönüştüğüne inanıyorum." şeklinde konuştu.

TFF'deki yönetim değişikliği

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifasına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Yıldırım Bey hakikaten başarılı, özverili bir yönetim dönemi geçirdikten sonra, işlerinin yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı. Kendisine özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi. Tecrübeli, iyi birikimi olan, yönetici bir isim. Federasyonumuzun zaten oluşmuş bir kurumsal yapısı var."

Federasyonun Riva'daki tesislerini de dün ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Gerçekten muhteşem bir tesis. Takımlarımız hem orada kamp yapıyorlar hem de federasyonumuzun idari yönden işlemleri orada gerçekleşiyor. Orayı da görünce ayrı gururlandım. Çünkü bakanlığımızın Spor Toto Teşkilatı ile ciddi katkıları var. O anlamda da oradaki devasa tesislerle birlikte, takımımızın yeni heyecanı, yeni ekibimizle, gençlerimizle beraber, inşallah milli takım adına çok daha güzel yarınları ümit ediyorum." diye konuştu.