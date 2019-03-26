Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çankırı'da esnaflarla yaptığı buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Artık sizinde Ankara'da bakanlıklardan randevu alıp beklemenize gerek kalmadı biz bakanlık olarak sahadayız. Bütün illerimizde genel müdür yardımcılarımız genel müdürlerimiz ilgili uzmanlarımız firmalarımızın kapılarını çalıyor. Onların dertlerini dinliyor. Değerlendirip sizlere geri dönüş yapıyoruz. Bundan sonrada bu şekilde devam edecek Allah’ın izniyle" dedi.

Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanımız her zaman esnafın hamisi olmuş. Esnafı merkeze alan ön plana alan çalışmalar içinde olmuş. Bizde bakanlık olarak iş dünyasının bütün temsilcileriyle istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Sizin taleplerinizi diğer bakanlıklarla da paylaşarak oralarda da sonuç almasına gayret ediyoruz. Ve bunların sonuçlarını da gördük. Cumhurbaşkanımızın vizyonları ile esnafa faizsiz kredi kullanma imkanı getirilmiş. 11 bin liraya kadar olan cirolarında vergiden muaf tutulmuş. Vergisini düzenli ödeyen esnaflarımıza 5 puan vergi indirimi 5 puanda sosyal güvenlik kurumu prim indirimi getirilmiş. Bun dışında yeni iş kuracak esnaf ve sanatkarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği getirilmiş. Biz bakanlık olarak ahilik sandığını kurmuş bulunuyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili sektör analizi çalışmalarımızı üniversitelerimizi de ve sizlerle beraber tamamladık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu sizlerle beraber daha geniş kapsamlı sah uygulamasına başlayacağız. Bunu dışında taşınmaz rehininin yanında taşına bilir imkanlarını da getirdik. Yani taşınabilirileri de rehin olarak gösterebilecek firmalarımız. Biliyorsunuz esnaf ve sanatkarımıza bir yıla kadar olan kredilerinde yüzde 4 bir yıldan fazla olan kredilerinde ise yüzde 5 faizle kredi vermeye devam ediyoruz. Dünya bir dönüşüm sürecinde geçiyor. Teknolojik be ekonomik bir dönüşüm sürecin içindeyiz. Küresel ekonomi ve küresel ticaret yavaşlama eğiliminde ciddi daralma var. Küresel ticaretin ve küresel ekonominin oranı 2008’de yüzde 67’lerdeyken şimdi yüzde 58’lere geriledi. Daha da gerilemeye devam ediyor. Türkiye'deki bizim çalışmalarımızı değerlendirirken küresel ticaretin yüzde 3 onda 7’ye düştüğünü küresel büyümenin yüzde 3.5’e revize edildiğini Avrupa ekonomisinin büyümesinin yüzde 2’den yüzde 1 onda 2’ye gerilediğini Almanya'daki büyümenin yüzde 1,3’e revize edildiğini ve en büyük ihracatımız Almanya'nın Aralık 2018 ithalatının yüzde 4,7 ikinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin Aralık 2018 ihracatının yüzde 4,2'ye düştüğünü de göz önüne alarak Türkiye ekonomisini ve bizim katkılarımızı bu yönde değerlendirmenizi önemle arz ediyorum" dedi.

Bakan Pekcan son olarak, "Biz ne yaptık 168 milyon dolarlık ihracat ile cumhuriyet tarihinde en büyük ihracatı yaptık. Bunlarla beraber 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. İhracat destek ofislerimizde sizlere nasıl ihracatçı olunu hangi sektörlerde başarılı olabilirsiniz bu konularda bilgilendiriyorlar. Buralar bizim ihracat genel müdürlüğümüzle de beraber çalışıyorlar" şeklinde konuştu.