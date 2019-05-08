Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti. Mesele Türk ecdadı, Türk askeri olduğunda sayısal çoğunluğun, teknolojik donanımın asla tek başına belirleyici olamayacağını söyleyen Erdoğan, “Çünkü bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki, askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur” diye konuştu.

“Biz böyle bir milletiz, sıradan değil”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun insan kaynağı yetiştirme sistemini yeniden düzenlediklerini ve Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduklarını söyleyen Erdoğan, “Üniversitemizin kısa sürede önemli başarılara imza attığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Bunları da en kısa sürede el birliği ile çözecek, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sizlerin çabaları ve gayretleri ile 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzda yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık” diyen Erdoğan, Türk milletinin ordusuna ve askerine geçmişe nazaran çok daha büyük samimiyet ve kararlılıkla sarıldığını söyledi. Erdoğan, “Ordumuzun 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki, bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

“Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız”

Kahraman Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğan, “Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur. Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Mümbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her karışışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz” dedi.

Eski Ordu Marşı ve Harbiye Marşı’ndan örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi boyunca hep Hakk’ın ve haklının yanında yer alan bu kasırga milleti dün durduramadılar, inşallah bugün de yarın da durduramayacaklar. Bana sizler gibi yol ve gaza arkadaşları nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır” diye konuştu.