Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son dört günde 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde icra edilen operasyonlar neticesinde tespit edilen bir depoda yapılan aramada, "1.484 adet 23.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2.890 adet 12.7 mm doçka mühimmatı, 51.800 adet 7.62 mm piyade tüfeği mermisi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makinalı tüfek, 1 adet roketatar, 1.000 adet bixi mühimmatı, 3 varil dolusu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 9 el bombası, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet jeneratör ve jeneratör parçaları, 2 adet mazotlu hızar makinesi, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet röketatar mühimmatı, 15 adet büyük tüp, 25 adet küçük tüp 12 adet EYP (el yapımı patlayıcı), 2 panço 450 metre kablo, 100 kilogram gres yağı, 30 kilo inşaat teli, 4 adet şemsiye, 1 adet büyük akü, 3 boş jelikan ,örgütsel içerikli kitap, 2 adet tuzaklanmış sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 100 çuval un, 150 adet koli bandı, 52 çuval şeker, 111 çift ayakkabı, 12 çuval fasulye, 1 adet dörtlü ocak seti, 30 adet konserve, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan malzemeler, Sığınak yapımında kullanılan çok sayıda alet edevat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir." denildi.

Ayrıca 26 mağara ve barınak ile 1 adet hastane olarak kullanıldığı değerlendirilen yapının imha edildiği bildirildi.