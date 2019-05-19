Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



19 Mayıs’ın 100’üncü yılı Samsun’da kutlanacak

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, törenlerle kutlanacak. Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Finali’nin startının verileceği etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek. Samsunport’ta Millî Mücadelenin 100’üncü yılı Piri Reis gemisinin karşılanması programının yapılacağı kentte, Tütün İskelesi mevkiinde optimist tekne gösterisi yapılacak ve TSK Mehteran Birliği konser verecek. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri gerçekleştirecek.

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyelerinin de katılması bekleniyor. Bu arada Başkan Erdoğan, 19 Mayıs mesajında gençlere seslenerek, “Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak” dedi. MHP lideri Bahçeli de, “Bayramınızı kutluyor, hepinizi kucaklıyorum” mesajını paylaştı.

