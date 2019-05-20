Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve muhtarları, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

Bunun, Beykoz için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Soylu, "Hızlı da bir başlangıç yaptılar. 8 Mayıs'ta belediye meclisinde aldıkları 'uyuşturucu ile mücadele komisyonu' teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı, hem kendisine hem belediye meclisindeki tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim." dedi.

Dünyada uyuşturucu konusunda insanlığa yönelmiş çok büyük bir tehdidin olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye bu tehdidin en fazla hedefinde olan ülkelerden birisidir. Bu mesele, hem madde bağımlılığı noktasında hem de terörün finansmanı noktasında bize yöneliyor. Burada çok büyük bir mücadele verdiğimizi söylemek isterim. İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarımızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık.

Türkiye genelinde de aynı dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından 9 bin 421 kişi tutuklandı. Şu anda 57 bin 800 kişi var içeride. Yani sahayı özellikle uyuşturucu konusunda ciddi şekilde baskılıyoruz. Dolayısıyla bu mücadelede belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi, muhtarlarımızı yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu bir milli meseledir, çoluk çocuğumuzla, gelecek nesillerimizle alakalı bir meseledir."

Eroinden captagona, extacyden genetiği değiştirilmiş esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu maddelere kadar yakalamada ciddi bir başarıyı ortaya koyduklarını aktaran Soylu, "Sadece kendi içimizde değil, etrafımızdaki coğrafyada da büyük operasyonlar yapıyoruz. En son Libya açıklarında bir gemide 5 ton esrar yakalamıştık. Bu, İspanya ve İtalya gibi o bölgedeki ülkeleri de harekete geçirdi. Bu konularda çok hareketi olmayan ülkeler, yine bizim yakaladığımız yerlere yakın bir yerde balıkçı teknesinde 5,2 ton esrar yakaladı. Attığımız adım, sadece bize yönelik bir engeli ortaya koymuyor. Kararlılığımız diğer ülkelere de ciddi bir yol göstericilik, cesaret ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Bunu Türkiye'de en iyi şekilde 20-25 kişi bilebilir"

Bakan Soylu, İstanbul'un, bugün bambaşka bir noktada, dünyanın küresel güç merkezi olmaya aday konumda yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı, dünyaya sükse yapabileceğimiz bir havalimanı. Oturdukça, ülkemizin ve dünyanın bütün hizmetlerinden en yüksek seviyede faydalanacağı bir alan. Bütün bunları, bir noktadan bir noktaya getirdi İstanbul. Bundan sonrasının çok daha iyi olmasını hepimiz arzu ediyoruz.

İstanbul'da 31 Mart'ta bir seçim yaşandı. Vatandaş doğal olarak 'Bu seçim neden tekrarlandı?' diye soruyor. Geçen akşam bir televizyonda hanım kardeşimiz boşanma avukatıymış, seçim konusunda birtakım değerlendirmeler yapıyor veya birtakım profesörler var. Adam cezacı ama seçim konusunda atıp tutuyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Babanızın kalp hastalığı oldu, onu ortopediye götürmeniz gibi bir şey. Bu konu, para kazanılacak bir konu da değildir. Bunu Türkiye'de en iyi şekilde 20-25 kişi bilebilir. O da siyasetle meşgul olacak, aynı zamanda hukukçu olacak ve bu meselenin de içinde olmuş olacak, tecrübeli olacak."

"Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim"

2014 seçimlerinde Ağrı ve Yalova itirazları konusunda kendisinin de çalıştığını, o seçimlerin yenilendiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Neticede Türkiye'de bu seçim yenileme ilk oluyor değil. Biz seçim kaybettik de. Nerede kaybettik? Ankara'yı kaybettik. Ben, İstanbul'un 3 katı kadar çalıştım Ankara'da. Kaybettik ama başımızın üzerine dedik. Mersin, Adana, Antalya'da kaybettik. Kaybedebiliriz. Seçimde kaybetmek de var kazanmak da var ama bir şey yok. O da şu; Seçimde 250 oyunuz 0 olarak yazılsa kıyameti koparmaz mısınız? Çünkü çalışmışsınız, gayret göstermişsiniz, ev ev dolaşmışsınız eşinizi dostunuzu, tanıdıklarınızı devreye koymuşsunuz. Binali Ağabeyin, karşı karşıya kaldığı bu durumu ben ifade etmek zorundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim.

Seçimde oylar kaydırılır ama bu bir olur, iki olur, üç olur. Ya sehven yapılır ya birisi kendi partisinin lehine iş yapacaktır, onun için yapılır. Ama eğer sadece kaydırılan rakam 100 sandığa yakın bir rakamsa, bu bütün ilçelere de yayılmışsa ortak olarak, demek ki bu koordinasyon önceden planlanmış. 'Yedirebildiğiniz yerde bunu yedirin' diye bir anlayışın kendisidir."

Sandıklara itiraz olduktan sonra oy farkının 29 binden 13 bine düştüğünü hatırlatan Soylu, "29 binden 13 bine düşmez normalde. Biz yüzde 10'unu açtırabildiğimiz halde yüzde 10'u, 16 bin azalışa sebebiyet verdi İstanbul'da. Kusura bakmayın biz buna itiraz etmeyelim mi?" dedi.

"Terörist miyim de yasakladı?"

ABD'nin, kendisinin ABD'ye girişini yasakladığını anımsatan Soylu, "Ne yaptım ben? Terörist miyim de yasakladı? Beni tecavüzcülerle aynı siteye koydu. Neden? Ülkemizin, milletimizin menfaatini savunurken, ABD dinlemediğimiz için böyle oldu. Biz ABD'ye kafa tutuyoruz, etrafımızdaki coğrafyada laf söylüyoruz. Bize 'Afrin'e girme' diyor giriyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. S400 meselesinde kendi menfaatimizi korumak için adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin yenilenmesine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu itirazları, hem kendi hakkımızı hem milletimizin bir oy hakkını bile muhafaza etmek adına yaptık. Kıyamet koptu. Kimse kusura bakmasın YSK, birinden alıp birine vermedi. Tekrar er meydanını açtı. İstanbul halkı burada bir karar verecek. Biz kimsenin hakkının gasbedilmesinden yana değiliz. Bundan da korkarız ama hakkımızı da yedirmeyiz. 'Sosyal medya şöyle söyleyecek, millet böyle söyleyecek...' İyi o zaman sosyal medya kendi kanununa, iradesine göre bizi idare etsin. Bütün kanunlarımızı rafa kaldıralım. 5 yıl sonra yine en çok bağıranın kazandığı bir durum söz konusu olursa, demokrasiyi Türkiye'de nasıl ayakta tutabiliriz?"

Bakan Soylu, "Tekrar Türkiye'de, İstanbul seçimi üzerinden bir siyasal kavganın ve bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum. Çünkü Türkiye, önümüzdeki 4-4,5 yıllık süreç içinde kendi hizmetini yapabilecek, kendi altyapısını çok daha iyi geliştirecek ve insanlarımızı arzu ettiği standarda kavuşturabilecek bir zaman dilimi var artık, seçim yapmayacağız ama bu farklı bir şeydir. Bundan da endişelendiğimi ifade ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanifi Dilmaç da katıldı.