Kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden askeri konvoydaki kirpi adlı araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
21.05.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Etiketler : Van,
626024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626024.aspx
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