Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 