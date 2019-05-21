Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında bir tutuklama
21.05.2019 - 17:38 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Gaziantep,
626201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626201.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:25
- Sabah03:45
- Güneş05:34
- İşrak06:26
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:29
- Yatsı22:21
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay