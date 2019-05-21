Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.