Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, Guatemalı mevkidaşı Polanco ile görüştü
21.05.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Sandra Erica Jovel Polanco,Guatemala,
626210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626210.aspx
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