Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa ve Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca yeniden seçildi
22.05.2019 - 07:48 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Mehmet Akarca,yargıtay,
626294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626294.aspx
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