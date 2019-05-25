EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti. Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel harekat polisleri suçluların bulunduğu yere operasyon yaptı. Bot, önce güvenli bir mesafeye geldi ve ardından balık adam eğitimi alan özel harekatçılar su altından operasyon noktasına sızarak suçluları etkisiz hale getirdi. Tatbikata özel harekat polislerine ait helikopter de katıldı.
Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti
25.05.2019 - 19:36 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin nesef kesen tatbikatına ilişkin video yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : özel harekat,tatbikat,
627196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/627196.aspx
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