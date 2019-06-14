 Üçlü, Fatih İstanbul Manifaturacılar Çarşısında bulunan mezarın başında dua etti. Ateist kimliğini gizlemeyen ve geçmişte dinî değerlere saldıran Kaftancıoğlu’nun dua pozu “CHP’li İl Başkanı oy için takiye yapıyor” yorumlarına yol açtı.