Üçlü, Fatih İstanbul Manifaturacılar Çarşısında bulunan mezarın başında dua etti. Ateist kimliğini gizlemeyen ve geçmişte dinî değerlere saldıran Kaftancıoğlu’nun dua pozu “CHP’li İl Başkanı oy için takiye yapıyor” yorumlarına yol açtı.
Hızır Bey’e takiye duası
14.06.2019 - 05:21 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey Çelebi’nin mezarını ziyaret etti.
Etiketler : ekrem imamoğlu,
630908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630908.aspx
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