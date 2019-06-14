Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçlü, Fatih İstanbul Manifaturacılar Çarşısında bulunan mezarın başında dua etti. Ateist kimliğini gizlemeyen ve geçmişte dinî değerlere saldıran Kaftancıoğlu’nun dua pozu “CHP’li İl Başkanı oy için takiye yapıyor” yorumlarına yol açtı.