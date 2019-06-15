Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A. Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan tüm öğrencilerimize karne hediyesi bizden! 15-16 Haziran tarihlerinde karnesini getiren tüm öğrencilerimize Bursa Teleferik seyahati hediye ediyoruz" denildi.