140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A. Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan tüm öğrencilerimize karne hediyesi bizden! 15-16 Haziran tarihlerinde karnesini getiren tüm öğrencilerimize Bursa Teleferik seyahati hediye ediyoruz" denildi.
Karnesini getirene teleferik ücretsiz
15.06.2019 - 09:48 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ'a kesintisiz ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, karnesini getiren öğrencilere 2 gün süreyle ücretsiz seyahat imkanı sunma kararı aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uludağ,teleferik,story_,
631128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631128.aspx
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