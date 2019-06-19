Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulunduğunu açıkladı.
PKK'ya ait sığınakta SA-14 portatif füze bulundu
19.06.2019 - 16:19 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu."
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,sığınak,portatif füze,
631885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631885.aspx
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