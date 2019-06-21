Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi bu pazar günü yapılacak, milli iradenin takdir ve tercihi belli olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.

Cumhur İttifakı’nın başarısı konusunda fedakârca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir.

23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.

Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır.

Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır.

CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkânlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır.

PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır.

HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır.

Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.

HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir.

İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.

Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.

HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran’a odaklanmıştır.

Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir.

23 Haziran’da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı’nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir.

Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır.

Nitekim 23 Haziran’da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir.