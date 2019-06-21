Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Bizim için bu bir belediye başkanlığı seçimi ama Türkiye’nin aleyhine düşüncesi olan ne kadar zihniyet varsa onlar bu seçimi bir belediye seçiminin ötesinde görüyor. Belediye seçiminin ötesinde anlam yüklüyorlar." dedi.

Varank, Pendik'te Turan Makina (Turan Borfit) isimli bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyarette Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, fabrika yetkilileri ve işçiler hazır bulundu.

Burada işçilere hitaben konuşan Varank, "Sizler emekçiler olarak, alın terinin kıymetini bilen kardeşlerimiz olarak, çalışmanın gayret etmeninin ne demek olduğunu en iyi bilen insanlarsınız. Biz de 2002’den beri 17 yıl boyunca siz değerli emekçi kardeşlerimiz nasıl beraber yürüyebiliriz, onların imkanlarını nasıl artırabiliriz diye gayret gösteren, onlar için çalışan, onlara hizmetkar olmaya çalışan bir iktidarız." diye konuştu.

Türkiye'nin son 17 yılda gösterdiği performansa değinen Varank, "Biz Türkiye’yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük. Türkiye’yi büyüttükçe bu refahı nasıl toplumun her kesimiyle paylaşabiliriz, bu zenginliği nasıl bütün insanlarımızla paylaştırabiliriz diye gayretin içerisinde olduk. Ama hangi mücadeleleri verdiğimizi, bu 17 yıl boyunca memleketimize hangi kumpasların kurulduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya kolay bir coğrafya değil"



Varank, Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyanın kolay bir coğrafya olmadığını ve Türkiye'nin hakkını ancak mücadeleyle alabildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin birçok badire atlattığını ve bu mücadeleyi vermeye devam ettiğini aktaran Varank, şunları söyledi:

"Görüyorsunuz bizim Akdeniz’de petrol arama hakkımızı bile kabullenmeyen insanlar var. Biz orada bile hakkımızı ancak mücadeleyle bir takım kendini dünyanın patronu sanan ülkelerin karşısına geçip ancak öyle alabiliyoruz ve bu gayreti göstererek neticeye ulaşabiliyoruz. Bu zorlu mücadelemizde, bizim yanımızda her zaman milletimiz oldu, milletimize güvendik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu siyasi hareketi başlattığında hep milletine güvendi, milletiyle beraber yürüdü. Milleti onun arkasında dik durdukça onun da sesi gür çıktı. Bu ülkenin hakkını savunurken yapması gerekenlere daha fazla bir gayretle sarılabildi."

"Burada hakkı yenen parti biziz"



Bakan Varank seçimin tekrar edilme sürecine de değindi. AK Parti olarak haklarını aradıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Peki biz bu noktaya nasıl geldik. Çok açık ve samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Bu seçim sonucunda hakkımızı aramamış olsaydık bu adamlar sokaklara çıkıp 'Biz 29 bin farkla bu seçimi aldık' deyip yürüyüp gideceklerdi. Ama biz burada bir sahtekarlık döndüğünün farkına vardık ve bunun için hakkımızı aradık. Nasıl tüm partiler bundan önceki seçimlerde haklarını aradılarsa biz de bize yapılan haksızlığa karşı YSK nezdinde girişimlerde bulunduk. YSK da bizim hakkımızı teslim etmiş oldu. Zaten bilgisayar sonuçlarına baktığınızda bunları görebiliyorsunuz, 13 bine indirdik ve dedik ki 'Arkadaşlar burada bir şaibe var. Gelin şu oyları yeniden sayalım'. Buna karşı çıktılar mı? Çıktılar. CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı bunun aleyhine dilekçeler verip bu sayımları durdurdular mı? Durdurdular. Sadece İstanbul’daki tüm oyların yüzde 10’u sayıldığında 29 binlik fark 13 bine inmiş oldu ve biz inanıyoruz ki, bizim elimizdeki kayıtlarla karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, bu oyların tamamı sayılmış olsaydı bizim galibiyetimiz ortaya çıkacaktı. Ama bu neticeyi gördükleri için onlar itiraz ettiler ve sonuç bu noktaya geldi. Ben şimdi sandık başına giderken bu hakkı düşünerek gitmenizi rica ediyorum. Burada hakkı yenen parti biziz. Aleyhine işlem yapılan parti biziz, oyları çalınan parti biziz. Bunu düşünerek sandık başına gitmenizi rica ediyorum."

"Binali bey, işinin ehli ve tevazu sahibi bir aday"



Seçim boyunca iki adayın isminin öne çıktığını belirten Varank, "Bu seçimde yarışan, aslında daha fazla aday var ama iki tanesi öne çıkıyor, iki tane aday var. Bir tanesi bu ülkede bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, İstanbul’da elli senedir yaşamış, öğrenciyken gelmiş, o zamandan beri İstanbul’a yerleşmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığı zamanında belediyede, İDO’da yöneticilik yaparak bu şehre hizmet etmiş, gerçekten tevazu sahibi, işini bilen, işinin ehli bir aday var. Binali Bey’in bu ülkeye yaptığı hizmetleri saymaya kalksak emin olun, şurada bir saatimizi tamamlamamız gerekir." dedi.

Bakan Varank, İstanbul'un dünyanın en değerli şehirlerinden bir tanesi olduğunu ve böyle bir şehire de Binali Yıldırım gibi bir adayın yakışacağını söyledi.